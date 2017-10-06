Онлайн-трансляция Косово - Украина - 0:2: ЧМ-2018, квалификация

Сегодня в албанском городе Шкодер проходит матч 9-го тура квалификации чемпионата мира, в котором сборная Косово принимает национальную команду Украины.

Групповой отборочный турнир ЧМ-2018 подходит к своему завершению, и командам осталось провести по две игры. Помимо встречи с Косово, "сине-желтую" сборную ожидает поединок с хоратами в Киеве 9 октября.

Напомним, что для сохранения шансов на выход в финальную часть ЧМ сборной Украины нужны две победы. Они гарантируют нашей команде как минимум второе место в группе.

Матч Косово - Украина начнется в 21.45.

ТВ-трансляция - телеканалы "Украина" и "Футбол 1".

Добрый день!

Стали известны стартовые составы команд.

Украина: Пятов – Караваев, Хачериди, Ордец, Матвиенко – Ротань, Сидорчук – Ярмоленко, Гармаш, Коноплянка – Кравец.

Косово: Уйкани – Войвода, Рахмани, Яшаница, Пачарада – Криезиу, Мусоли – Рашица, Халими, Целина – Муричи.

Звучат национальные гимны Украины и Косово.

Матч начался!

1. Команда Косово развела мяч с центра поля.

2. Неприятная атака косоваров правым флангом, но все закончилось нормально. Мяч у украинской команды.

4. Пока мяч в центре и еще не доходил до игроков группы атаки "сине-желтых".

6. Рашица вновь пробрался справа в наши владения, но упустил мяч за лицевую линию.

8. Вновь момент с участием Рашицы, которого жестко встретили на входе в штрафную украинской сборной, но арбитр не остановил игру.

11. Украинцы владеют мячом на своей половине поля и не решаются обострять. Хозяева грамотно перекрывают подступы к своим воротам.

12. Подача в исполнении Рашицы в нашу штрафную - мяч у Пятова.

13. Первый удар сборной Украины аж на 13-й минуте. Коноплянка бьет издали сильно мимо.

14. Ответ сборной Косово. Целина прошел слева пробил по центру ворот.

15. Еще один удар Коноплянки. На этот раз неплохо сыграл вратарь Уйкани.

17. Момент сборной Украины. Коноплянка сделал передачу в центр штрафной, Кравец сбросил на Гармаша, но тот не успел подставить ногу.

20. Неплохая контратака украинской команды. Ее завершал Коноплянка пасом на Ярмоленко, но Андрей не дотянулся до мяча.

22. Удар Коноплянки - штанга!!!!! Евгений четко приложился к мячу метров с 25-ти и едва не поразил дальний угол! Мяч отскочил к Кравцу, но тот не успел среагировать.

25. Матвиенко здорово прорвался по левому флангу и сделал передачу на "пятачок", в центр вратарской, но никто из украинских футболистов не подкараулил момент.

27. Наши защитники пропустили Муричи на ударную позицию. Удар в ближний угол был неточным.

29. Еще один опасный удар Коноплянки. И снова никто не успевает на добивание после сэйва вратаря.

33. Очень много передач в центре поля, но все это - абсолютно без продвижения. Похоже на то, что единственная надежда украинцев - на индивидуальные действия Коноплянки. Других вариантов впереди пока нет.

38. Абсолютно незаметный в первом тайме Ярмоленко получает болезненный удар и просит медицинскую помощь.

39. Стандарт и серия подач в штрафную косоваров не принесли никаких дивидентов.

42. Предупреждение Кравцу за удар в лицо соперника в игровой ситуации. И в матче с Хорватией он не сыграет....

44. Угловой для сборной Косово. Гармаш выбивает мяч из штрафной.

45. Предупреждение Криезиу.

45+2. Удар Ярмоленко приблизительно с угла штрафной - мимо ворот.

Завершился первый тайм!

Начинается второй тайм.

46. Марлос меняет Кравца.

47. Дождь, который шел на протяжении всего первого тайма, неимоверно усилился! В таких условиях атаковать будет очень сложно...

49. Ротань подал стандарт, косвары выбили, но тут же Конолпянка был на мяче. Удар прошел рядом со штангой.

55. Предупреждение Ордецу. И для него оно тоже решаюшее. Матч с Хорватией он пропустит.

57. Замена у Косово. Рашани вышел вместо Криезиу.

60. Гол!!!!!! 0:1!!! Автогол сборной Косово!

61. Коноплянка подал со своего фланга. Мяч проскочил мимо Гармаша, но Пачарада сбросил сферу в собственные ворота.

63. Степаненко заменил Ротаня.

66. Удар Гармаша. Сильно, но выше ворот.

68. Дренаж газона начинает не справляться со стихией. На поле видно большое количество воды.

69. Два подряд угловых для сборной Косово. Второй из них завершиля довольно опасной ситуацией, но Пятов выбил мяч, а повторный удар был неточный.

71. Коноплянка исполнил штрафной метров с 30-35. Вратарь кулаками отбил на угловой.

76. Сборная Украины не спешит и спокойно держит мяч в центре поля.

80. Косово пытается создать что-то на нашей половине поля, украинцы защищаются.

83. Замена у Косово. Кастрати меняет Мусоли.

84. Ордец бьет головой по чужим воротам - мяч у вратаря.

87. ГООООЛ!!!!! Ярмоленко! 0:2!!!

Караваев подал справа, Степаненко поборолся в воздухе, сбросил на Ярмоленко, и Андрей в упор вогнал мяч в сетку.

88. Замена у Украины. Буяльский вместо Коноплянки.

90+1. Рефери компенсировал всего 2 минуты.

Финальный свисток!

Победа сборной Украины со счетом 2:0!

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