Сборная Косово перед игрой с Украиной осталась без четырех ведущих игроков

В составе сборной Косово в сегодняшнем поединке с командой Украины не сыграют четыре футболиста, которые были основными в предыдущих матчах нынешнего отбора.

Травмированы центральные полузащитники Энис Алуши и Херолинд Шала, а также фланговый атакующий полузащитник Арбер Зенели. Их-за травмы также исключено участие в поединке левого защитника Беньямина Кололли.

Об этом сообщает zbirna.com.

Поединок Косово - Украина состоится сегодня в 21.45.