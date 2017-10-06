Сборная Косово перед игрой с Украиной осталась без четырех ведущих игроков
12:36, 06 октября 2017Футбол
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Основные потери наш соперник понес в обороне.
Сборная Косово / football.ua
В составе сборной Косово в сегодняшнем поединке с командой Украины не сыграют четыре футболиста, которые были основными в предыдущих матчах нынешнего отбора.
Травмированы центральные полузащитники Энис Алуши и Херолинд Шала, а также фланговый атакующий полузащитник Арбер Зенели. Их-за травмы также исключено участие в поединке левого защитника Беньямина Кололли.
Об этом сообщает zbirna.com.
Поединок Косово - Украина состоится сегодня в 21.45.
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