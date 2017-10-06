Марлос прибыл в расположение сборной Украины
10:40, 06 октября 2017Футбол
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Новоиспеченный украинец самостоятельно прибыл в албанский Шкодер около трех часов ночи.
Марлос прибыл в расположение сборной / football24.ua
Полузащитник сборной Украины Марлос прибыл в расположение национальной команды в Албании.
Ранее сообщалось, что 29-летний хавбек не полетел с остальными игроками из-за проблем с документами.
Новоиспеченный украинец самостоятельно прибыл в Шкодер около трех часов ночи. Марлос уже включен в заявку на игру с косоварами.
Матч Косово – Украина состоится сегодня в 21.45.
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