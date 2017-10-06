Марлос прибыл в расположение сборной Украины

10:40, 06 октября 2017
Футбол
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Новоиспеченный украинец самостоятельно прибыл в албанский Шкодер около трех часов ночи.

Марлос прибыл в расположение сборной / football24.ua

Полузащитник сборной Украины Марлос прибыл в расположение национальной команды в Албании.

Ранее сообщалось, что 29-летний хавбек не полетел с остальными игроками из-за проблем с документами.

Новоиспеченный украинец самостоятельно прибыл в Шкодер около трех часов ночи. Марлос уже включен в заявку на игру с косоварами.  

Матч Косово – Украина состоится сегодня в 21.45.

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