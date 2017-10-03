Харьковский "Металлист" перешел в собственность государства

Футбольный клуб "Металлист" будет принадлежать государству. Суд забрал харьковский клуб в собственность государства у беглого олигарха Сергея Курченко.

Об этом во время визита в Харьков сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, чьи слова приводит 112.ua.

"Он возвращается от Курченко к государству. Далее, очевидно, исполнительные органы страны примут решение о его использовании. Возможен вариант передачи в управление муниципальное, возможно конкурс для инвесторов, возможно другие варианты, которые уже находятся вне моей компетенции, но совместно с министром юстиции Павлом Петренко мы можем с гордостью сообщить харьковчанам, что ФК "Металлист" теперь будет принадлежать не беглецам-клептократам, а харьковчанам", - сказал генпрокурор.

Он уточнил, что клуб возвращают в порядке спецконфискации.

Напомним, ранее собственником ФК "Металлист" являлся беглый олигарх Сергей Курченко.

С 2016 года "Металлист" из-за финансовых проблем прекратил участие в чемпионате Украины по футболу. После распада клуба на его основе были созданы две команды, которые принимали участие в местных и любительских соревнованиях.