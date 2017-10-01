Домашний матч "Барселоны" пройдет при пустых трибунах из-за референдума в Каталонии

Матч 7-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» состоится сегодня при пустых трибунах. Об этом сказано в официальном заявлении "Барселоны", которое размещено в клубном твиттере.

Ранее несколько испанских СМИ сообщили, что игра на «Камп Ноу» перенесена по просьбе каталонского клуба, который сослался на проходящий сегодня в регионе референдум о независимости. Несмотря на это, Королевская испанская федерация футбола и Ла Лига официально не давали разрешения на перенос.

Читайте такжеЗащитник сборной Испании Пике проголосовал на референдуме в КаталонииСообщается, что игроки «Лас-Пальмаса» вышли на предматчевую разминку. При этом за 45 минут до запланированного начала матча болельщиков не пускали на стадион.

Референдум в Каталонии начался сегодня утром. Испанская полиция закрывает участки для голосования и выносит с них урны для бюллетеней, однако во многих случаях местным властям удалось организовать голосование. Также в некоторых местах происходят столкновения полиции с жителями региона. Власти Испании называют референдум незаконным.