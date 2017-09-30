Фонсека входит в когорту мировых топ-тренеров - итальянская Tuttomercato

Итальянское издание Tuttomercato в своей статье оценило перспективы главного тренера «Шахтера» Паулу Фонсеки, сообщает Трибуна.

«Мир топ-тренеров, обычно очень элитарный и редко допускает новых участников. Однако, тенденции меняются в сторону уважения к навыкам, технике и результатам работы отдельных наставников, которые получают похвалу от лучших экспертов в своем деле на континенте. Речь идет о Паулу Фонсеке, португальском тренере донецкого «Шахтера».

В Группе F Лиги Чемпионов есть три главных тренера, которые обеспокоены не только достижением результата, но и тем, как он достигается. Не случайно, что именно Маурицио Сарри и Пеп Гвардиола идентифицировали Паулу Фонсеку как одного из немногих специалистов на международной арене, которые имеют способности преследовать такую амбициозную цель.

В результате «Наполи» проиграл в прямом противостоянии «Шахтеру», а «Манчестер Сити» пришлось приложить намного больше усилий чтобы победить, чем может показаться, глядя на финальный счет противостояния 2:0. Это доказательство того, что во второй раз в своей истории, как тренер «Манчестер Сити», Гвардиола столкнулся с соперником, который во владении мячом может сравниться с тем, что делает его команда.

Статистические данные подтверждают тот факт, что кандидатура Фонсеки уже включена в когорту лучших европейских тренеров, и что он теперь находится в центре внимания всех топ-клубов старого континента и готов для такой работы. При наличии серьезного предложения, возможно это произойдет уже в ближайшее время», - отмечает Tuttomercato.

Как сообщал УНИАН, ранее "Шахтер" выиграл у "Наполи" и уступил "Манчестер Сити" в Лиге Европы, набрав 3 очка в двух матчах Лиги чемпионов сезоно 2017/18.