"Олимпик" обыграл "Мариуполь" в сверхрезультативном матче УПЛ в Киеве

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского состоялся стартовый матч 11-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором донецкий "Олимпик" обыграл "Мариуполь", сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 3:2.

Первый тайм окончился бесцветной нулевой ничьей, а все основные события в этом матче произошли после перерыва.

На 57-й минуте счет открыл игрок "Олимпика" Антон Кравченко. Его партнер Брикнер подобрал мяч, прострелил вдоль ворот, и Кравченко в касание отправил мяч в ворота. Впрочем, спустя 15 минут ответный гол забил Андрей Борячук. Обыгравшись в стенку с Кожановым, Андрей вышел один на один с вратарем и технично переиграл Махарадзе. А спустя еще 2 минуты, на 74-й, номинальный гостей вывел вперед в счете Виталий Кольцов. Игрок реализовал пенальти. Виталий ударил в правый от себя угол, Махарадзе угадал направление удара, но отбить мяч не смог - 1:2. Минутой ранее игрок "Мариуполя" Шабанов в штрафной Олимпика сбил Танковского.

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Ответ "Мариуполя" не заставил себя долго ждать. Еще через 3 минуты, на 77-й, забил Станислав Беленький забил гол и сравнял счет. Приняв передачу от Богданова, Беленький сместился вправо и с острого угла отправил мяч под дальнюю штангу - 2:2.

Судьба матча была решена на 84-й минуте. Гол с пенальти забил Андрей Богданов. Игрок Олимпика нанес сильный удар в левый от себя угол, в то время как вратарь Худжамов прыгнул в противоположный. Минутой ранее Тищенко в штрафной сбил Беленького.

Таким образом, "Олимпик" набрал 17 очков и обошел в турнирной таблице непосредственного конкурента "Мариуполь" (15) в борьбе за 5-6 места.

Как сообщал УНИАН, позже сегодня состоится матч 8-9 команд турнирной таблицы УПЛ "Александрия" - "Зирка" (Кропивницкий).