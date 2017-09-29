Шевченко довызвал в сборную еще двух игроков

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в состав национальной команды еще двух игроков – нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина и защитника полтавской "Ворсклы" Игоря Пердуту, как сообщает UA-Футбол.

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О возможности дополнительного приглашения футболистов в ряды национальной сборной на решающие матчи против команд Косово и Хорватии в отборе ЧМ-2018 Шевченко сообщил во время объявления списка 23-х игроков.

Свой сбор "сине-желтые" начнут в понедельник, 2 октября. Напомним, что матч с Косово состоится 6 октября, с Хорватией - 9 октября в Киеве на НСК Олимпийский.