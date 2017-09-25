Президента "Ювентуса" отстранили от футбола

Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли получил годичную дисквалификацию.

Ранее итальянская федерация футбола начала расследование по делу президента "Ювентуса" Андреа Аньелли. Функционер подозревался в незаконных связях с группировкой болельщиков, которых он поощрял спекулировать билетами.

Как сообщила Football Italia, Аньелли был дисквалифицирован на один год, во время которого он не сможет заниматься футбольной деятельностью. Кроме того, на 300 тысяч евро был оштрафован "Ювентус".

По информации источника, прокурор, который вел дело, требовал в качестве наказания для Аньелли отстранения от футбола на 2,5 года, а также 50 тысяч евро штрафа.

Отметим, что недавно Аньелли был избран президентом Ассоциации европейских клубов, сменив на посту Карла-Хайнца Румменигге из "Баварии".