Нападающий "Реала" Бензема попал в ДТП
12:45, 25 сентября 2017Футбол
96
Футболист не пострадал, но серьезно повредил свой и чужой автомобили.
Карім Бензема / Reuters
Форвард «Реала» Карим Бензема стал участником дорожной аварии в Мадриде, сообщает Football-Espana.
Французский футболист был за рулем Audi RS6, когда в его автомобиль въехал сзади Nissan Note. Водители не пострадали, следов алкоголя в крови у них не обнаружено.
Бензема уже попадал в похожее ДТП в начале этого года на карибском острове Реюньон. В 2013-м он был задержан полицией за вождение без прав. А в 2009 году, после перехода в «Реал» из «Лиона», он врезался в заграждение в Посуэло-де-Аларкон недалеко от Мадрида.
Benzema in yet another car accident https://t.co/Tdv3Lr0okcpic.twitter.com/0OTr7oZtkz— Madrid Barca Fans (@madridbarcafan) 24 вересня 2017 р.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter