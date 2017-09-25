Нападающий "Реала" Бензема попал в ДТП

Форвард «Реала» Карим Бензема стал участником дорожной аварии в Мадриде, сообщает Football-Espana.

Французский футболист был за рулем Audi RS6, когда в его автомобиль въехал сзади Nissan Note. Водители не пострадали, следов алкоголя в крови у них не обнаружено.

Бензема уже попадал в похожее ДТП в начале этого года на карибском острове Реюньон. В 2013-м он был задержан полицией за вождение без прав. А в 2009 году, после перехода в «Реал» из «Лиона», он врезался в заграждение в Посуэло-де-Аларкон недалеко от Мадрида.