В Киеве открыли памятник легендарному динамовцу Андрею Гусину

В Киеве открыли памятник экс-полузащитнику «Динамо» и сборной Украины Андрею Гусину.

Об этом сообщил член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков в Twitter.

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«Открыли памятник Андрею Гусину - сегодня три года как... Вперед и вверх, да на скорости! Дорогой друг...», - написал он.

«Лига чемпионов, «Динамо», сборная Украины, Андрей Гусин! Мне памятник понравился, сделано с любовью и смыслом, то есть, с огромным уважением. Самое сложное было согласовать видение родных и близких», – отметил Франков.

«Друзья, прошу понимать правильно - официального открытия памятника Андрею Гусину не было. Хотелось бы сделать более пафосное мероприятие», - подчеркнул член исполкома ФФУ.

Напомним, что Гусин погиб ровно три года назад – 17 сентября 2014 года. Известный футболист разбился насмерть, катаясь на мотоцикле на автодроме Чайка под Киевом.