Киевское "Динамо" победило донецкий "Олимпик" в гостевом матче на родном стадионе

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Динамо" обыграло в номинально гостевом матче донецкий "Олимпик", сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 1:2.

Киевляне активно начали матч и уже на 20-й минуте Виктор Цыганков открыл счет. Буяльский сделал передачу на ход Мораесу, после чего Шестаков попытался перехватить мяч и выбил его... на Виктора Цыганкова. Тот в касание нанес точный удар - Махарадзе пытался выйти на перехват и оставил пустыми ворота.

Читайте такжеПровалив первый тайм, "Динамо" исправилось после перерыва и обыграло "Скендербеу" в Лиге ЕвропыВпрочем, еще до перерыва гости сумели сравнять счет. На 42-й минуте Сондей сделал прострел из правого угла штрафной "Динамо", после рикошета мяч прилетел к Мохе Рхарсалле и тот точно пробил в правый от себя угол - 1:1.

Но, уйти на перерыв с ничейный результатом дончане не смогли. В добавленное арбитром время, на 45+1 минуте, шикарный гол забил Виталий Буяльский. Игрок киевлян с правого фланга совершил эффектный проход со смещением к центру штрафной Олимпика, по дороге поочередно разобрался с четырьмя оппонентами и точно пробил в левый от себя угол - 1:2.

Во втором тайме киевляне без особого труда довели игру до победы.

Таким образом, команда набрала 22 очка в турнирной таблице и продолжает борьбу с "Шахтером" за лидерство в УПЛ. У "Олимпика" 14 очков и команда делит 5-6 места в турнирной таблице с "Мариуполем".