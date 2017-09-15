Тренер "Зари" Вернидуб после матча с "Эстерсундом": Я всего ожидал, но что будет такой результат…

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб пообщался с представителями СМИ во время традиционной послематчевой пресс-конференции после завершения игры Лиги Европы с «Эстерсундом», сообщает пресс-служба ФК "Заря":

- Я всего ожидал, но что будет такой результат… Прежде всего, нужно извиниться перед теми людьми, которые пришли на стадион. Мы выглядели не так, как хотелось бы. «Эстерсунд» справедливо победил. Они терпели. Использовали наши детские ошибки. Когда нам забивали первый мяч, ошибки допустили самые опытные футболисты. Даже не думал, что так может быть.

теперь нас ждет непростой поединок в чемпионате против «Карпат». Нужно восстановиться. Проведем конкретную ротацию. Надо разбираться. Есть футболисты, которые не могут находиться в первой команде. Пусть потренируются с дублем и сделают выводы. Прощать можно все, но выходить на поле и ходить пешком нельзя", - отметил Вернидуб в самом начале.

На вопро о том, что является причиной поражения - индивидуальные ошибки футболистов или комплексные, Вернидуб ответил:

- Думаю, все в комплексе. После предыгровой тренировки у меня было другое мнение. Почему такое произошло сложно сказать. Не хочу всю вину перекладывать на футболистов. Есть главный тренер. В этом чемпионате я уже устал брать на себя ответственность. Они должны услышать меня и должны отвечать за свою игру! Можно говорить что угодно, главное, чтобы были сделаны выводы.

А говоря о шведской команде заметил:"Не увидел в составе соперника футболиста ниже классом, чем у нас. Я вчера говорил, что это хорошая команда, которая мне нравится. Они бойцы, настоящие мужики. У нас никогда не было такого, чтобы мы апеллировали к судье. Сегодня, как ни странно, при любом толчке наши игроки разводили руками, просили штрафные. Это неправильно. На игру выходит, можно сказать, 22 спартанца. Кто-то ошибается, кто-то нет. Это футбол. Если мы превращаем игру в «меня толкнули, свисните», то ничего хорошего не будет.

По тактической схеме не думаю, что нас переиграли. Знал, что они будут играть в три защитника. Сказал об этом ребятам. Не думал, что будут какие-то проблемы. Их и не было. В первом тайме не было. Их и дальше не было бы, если бы мы сами себе не создали проблем".

Как сообщал УНИАН, накануне "Заря" проиграла "Эстерсунду" в стартовом матче группового турнира Лиги Европы со счетом 0:2.