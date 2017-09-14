Игрок "Динамо" Буяльский: Обидно, когда стараешься, а тебя освистывают болельщики

Полузащитник киевского "Динамо" отметил, что команде было обидно слышать свист болельщиков, уходя на перерыв в матче против "Скендербеу", сообщает Football.ua.

"Обидно, когда, вроде, неплохо играли в первом тайме, были моменты, но пропустили и уходили с поля под свист болельщиков. Все-таки мы старались и не ожидали, что так будет", — признался Бульяский.

"Соперник хорошо оборонялся, и было тяжело вскрывать их оборону, особенно в первом тайме. Во втором появилось уже больше свободных зон, чем мы воспользовались и забили несколько голов", - добавил игрок.

"Конечно, мы были мотивированы. Это ведь Лига Европы, как здесь можно быть немотивированными? Даже когда во дворе выходишь играть, то ты мотивирован обыграть любого соперника", - подытожил полузащитник киевлян.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" обыграло "Скендербеу" в 1-м туре группового этапа Лиги Европы со счетом 3:1.