Тайсон претендует на звание лучшего игрока 1-го тура Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций обнародовал список шести лучших игроков первой недели Лиги чемпионов УЕФА, сообщается на сайте организации.

Бразильский легионер донецкого "Шахтера" в матче против итальянского "Наполи" в первом туре ЛЧ забил гол.

Вместе с Тайсоном звание лучшего оспорят целая группа форвардов - игрок "Реала" Криштиану Роналду (2 гола, 3 удара по воротам), игрок "Тоттенхэма" Харри Кейн (2 гола, 2 удара), игрок "Ливерпуля" Мохамед Салаха (1 гол, 1 удар), игрок "Барселоны" Лионель Месси (2 гола, 3 удара), игрок ПСЖ Неймар (1 гол, 1 удар), игрок "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку (1 гол, 3 удара) и единственный в списке полузащитник "Баварии" Хамес Родригес (2 удара).

Как сообщал УНИАН, в первом туре ЛЧ-2017/18 "Шахтер" обыграл "Наполи" со счетом 2:1.