Столичные власти ожидают, что на финал Лиги чемпионов в Киев приедут 150 тысяч туристов

На организацию и проведение в столице Украины финального матча Лиги чемпионов, который состоится в мае следующего года, Киевсовет планирует выделить около 25 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель Киевского городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, информируя о планах работы Киевсовета 5-й сессии 8-го созыва, открывающейся сегодня.

"Для Украины, для Киева организация этого мероприятия обойдется в 25 млн грн - это бюджетный запрос на направления, за которые отвечает город. Остальные расходы берет на себя УЕФА", - сказал Прокопив.

Согласно его объяснениям, город будет заниматься организацией безопасности мероприятия, соответствующими инфраструктурными проектами и организационными мероприятиями.

По его словам, Киев ожидает на финальный матч Лиги чемпионов приезд, по разным оценкам, около 150 тыс. туристов. Ожидается, что доходы города от гостей чемпионата, по словам Прокопива, будут "в разы больше", чем выделенные на это мероприятие 25 млн грн.

Также Прокопив сообщил, что уже сегодня на пленарном заседании сессия должна утвердить договор о проведении этого финального матча.