Тренер "Боруссии" дал оценку игре Ярмоленко в поединке Лиги чемпионов

Главный тренер дортмундской «Боруссии» прокоментировал поражение от «Тоттенхэма» (1:3) и игру украинского полузащитника Андрея Ярмоленко.

«Ярмоленко сыграл очень хорошо, как и вся команда. Как команда мы играли хорошо, особенно в первом тайме. Сегодня наш прессинг был настолько хорошим, что «Тоттенхэм» изо всех сил отбивался. Ярмоленко был одним из тех игроков, который создавал прессинг.

Читайте такжеЯрмоленко получил лучшую оценку в команде за матч против "Тоттенхэма" (видео)У нас есть команда, которая хочет играть в футбол. Когда поле большое, то защищаться труднее. «Тоттенхэму» было сложно сдержать наш прессинг, но, к сожалению, это не отобразилось на результате. Всегда важно победить в первой игре. Но это всего лишь одна игра. «Тоттенхэму» еще предстоит приехать в Дортмунд», – сказал Бос, которого цитирует официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Андрей Ярмоленко забил единственный гол «Боруссии» в этом матче. Гол стал дебютным для украинского полузащитника в поединках за "Боруссию".