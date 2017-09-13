Онлайн-трансляция "Шахтер" - "Наполи" - 2:1: Лига чемпионов, 1-й тур

Сегодня в Харькове проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" принимает итальяский "Наполи" из Неаполя.

Этой игрой команды открывают основной этап соревнований.

Если "Шахтер" попал в ЛЧ автоматически, на правах чемпиона Украины, то итальянскому клубу пришлось проходить квалификацию. В частности, "Наполи" дважды обыграл французскую "Ниццу" с одинаковым счетом 2:0 - дома и в гостях.

На котировках букмекерских контор фаворитом игры считается "Наполи". В свою очередь, "Шахтер" сможет опровергнуть мнение букмекеров непосредственно во время игры.

Матч "Шахтер" - "Наполи" начнется на ОСК "Металлист" в 21.45.

ТВ-трансляция - телеканал Украина.

Добрый вечер!

Предлагаем вашему вниманию стартовые составы команд.

«Шахтер»: Пятов — Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Фред, Степаненко — Марлос, Тайсон, Бернард — Феррейра.

Запасные: Шевченко, Бутко, Хочолава, Алан Патрик, Дентиньо, Коваленко, Азеведо.

«Наполи»: Рейна — Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулям — Гамшик, Диавара, Зьелински — Кальехон, Милик, Инсинье.

Запасные: Сепе, Маджо, Аллан, Жоржиньо, Мертенс, Максимович, Рог.

Команды уже на поле. Прозвучал гимн Лиги чемпионов.

1. Матч начался. В Харькове моросит легкий дождь.

2. У итальянской команды был острый дальний пас на Кальехона в штрафную, но крайний нападающий не успел к мячу.

4. "Шахтер" отобрал мяч на чужой половине поля, и Тайсон нанес удар метров с 25-ти - не попал в дальний угол.

5. И тут же ответ "Наполи": форварда Милика вывели на ударную позицию в штрафную, но поляк пробил рядом со штангой.

7. Фред сделал заброс на Феррейру. Нападающий горняков проиграл борьбу.

11. Кулибали нарушает правила на Марлосе. Штрафной для "Шахтера" с дальней дистанции.

12. Горняки разыгрывают неудачно.

13. Тем временем в параллельном поединке "Тоттенхэм" - "Боруссия" в Лондне забил гол Ярмоленко! Поздравляем нашего форварда!

15. У нас ГООООООЛ!!!!!!!! 1:0!

16. Срна отдал пас с правого фланга на Феррейру, тот тонко пяткой сыграл на Тайсона, который принял и тут же пробил с линии штрафной. 1:0!

19. Досталось при стандарте Тарасу Степаненко- соперник сыграл локтем.

21. Вначале момент был у Тайсона, которого отправили в контратаку. "Наполи" тут же вернул мяч на половину поля "Шахтера" и подает угловые.

29. Еще один угловой для "Наполи". Стандарт завершился ударом Альбиоля головой - неточно.

32. Фред делал разрезающий пас на Марлоса - неточно.

33. Угловой для "Наполи" - который уже по счету. Снова с ударом по воротам Пятова, но неопасно.

34. Штрафной в ворота "Шахтера" (за игру рукой Феррейры) исполнил Инсинье - мяч в руках Пятова.

37. Стадион выдохнул! Гулям подавал с левого фланга в район штрафной, и Ордец едва не срезал мяч в свои ворота! До автогола было близко!

40. Тонкая атака "Наполи", итальянцы разыграли трехходовку после ошибки Фреда на своей половине поля. Горняков спас офсайд.

43. Бразильцы "Шахтера" закрутили карусель у штрафной площади "Наполи" - итальянцы не успевали смотреть по сторонам. Но до по-настоящему опасного удара дело не дошло.

44. Опаснейший момент!!! Инсинье слева пробивал в дальнюю девятку, и Пятов кончиками пальцев перевел мяч на угловой.

Второй тайм начался.

46. Мячом владеют горняки.

49. Первый опасный момент посе перерыва. Х.сай подал справа в штрафную "Шахтера", Гамшик выиграл верховую борьбу у Срны, но пробил выше ворот.

51. Неаполитанцы фолят у своей штрафной против Марлоса.

52. Срна подал стандарт, итальянцы выбили мяч.

55. Инсинье после длинного заброса не смог справа создать опасность в штрафной "Шахтера".

56. Тайсон и Феррейра вышли в контратаку, но удар у Феррейры оказался неточным.

58. ГОООООЛ! 2:0!!! Феррейра!

59. Голевой пас отдал Степаненко от боковой линии, а Феррейра отправил мяч в сетку метров с трех. Гости неудачно сыграли в своей штрафной и пропустили второй гол.

60. "Наполи" усиливает нападение. Выходит Мертенс вместо Гамшика.

65. Быстрая атака "Шахтера". Удар Фреда заблокировал защитник.

67. Замена у "Наполи". Аллан меняет Зелиньского.

68. Футболисты обеих команд потолкались у кромки поля. Арбитр выдал желтые карточки Фреду и Инсинье.

69. Предупреждение Мертенсу за отмашку против Фреда. Страсти накаляются.

70. Пенальти в ворота "Шахтера". Предупреждение Степаненко. Он нарушил правила на Мртенсе.

71. Гол! Милик развел Пятова и мяч по разным углам. 2:1.

73. Медицинскую помощь оказывают Ордецу. Хулиган Мертенс, у которого уже есть предупреждение, грязно сыграл против нашего защитника.

76. Опасная подача в штрафную "Шахтера", но все игроки пролетели мимо мяча.

77. Замена у "Шахтера". Марлоса меняет Коваленко.

78. "Наполи" обступил владения "Шахтера" и обстреливает стандартами, подачами в штрафную.

82. Плотный удар Фреда с линии штарфной - вратарь отбивает не без труда.

83. Тут же штрафной для хозяев зарабатывает Коваленко. И заодно - предупреждение для Кулибали.

84. Два момента за минуту у тех и у других ворот! Феррейра попал в штангу после подачи Срны, причем Коваленко не сумел добить в рамку. И тут же ответ "Наполи". Шанс сделать дубль был у Милика.

86. Снова атака "Шахтера", серия ударов! Болельщики хватаются за голову!

87. "Наполи" может наказать за такое расточительство. Моментище у Кальехона. Но от итальянцев тоже пока отворачивается удача.

90. Горняки грамотно сбивают темп на последних минутах.

Арбитр добавляет 5 минут!

90+1. Удар Инсинье - мимо.

90+2. Помощь оказывают Ордецу.

90+3. Замена у "Шахтера", Хочолава вместо Ордеца.

90+5. Борьба в центре поля, и гости не выдерживают - фолят против Срны. Еще полминуты можно выиграть.

90+6. ВСЕ!!!!!! "Шахтер" начинает групповой турнир с важнейшей победы!!!

Спасибо за внимание к нашему репортажу!