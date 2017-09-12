Лидер КНДР Ким Чен Ын оказался фанатом "Манчестер Юнайтед" и надеется увидеть северокорейских игроков в АПЛ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын признался, что является фанатом Манчестер Юнайтед, сообщает Isport со ссылкой на The Sun.

Об этом рассказал итальянский политик Антонио Рацци, который известен своей тесной связью с северокорейским главой.

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Кроме того, лидер КНДР отметил, что надеется в будущем увидеть северокорейских футболистов не только в АПЛ, но и в других европейских чемпионатах, ведь, по его словам, Северная Корея – это страна, которая постоянно эволюционирует.