Эпидемия травм в "Боруссии" увеличила шансы Ярмоленко сыграть с первых минут в Лиге чемпионов

Андрей Ярмоленко в среду может дебютировать в Лиге чемпионов за новый клуб. "Боруссия" (Дортмунд) перед выездом в Лондон на матч 1-го тура ЛЧ против "Тоттенхэма" испытывает серьезные кадровые проблемы.

Как сообщает Футбол24, клуб Ярмоленко уже подтвердил, что шесть игроков точно не сыграют на "Уэмбли". Петер Бос не может рассчитывать на таких игроков, как капитан Марсель Шмельцер, а также Марко Ройс, Рафаэл Геррейро, Андре Шюррле, Эрик Дурм и Зебастиан Роде. Кроме того, рискует пропустить матч центральный защитник Марк Бартра.

Напомним, первый матч за "Боруссию" Ярмоленко сыграл в минувшую субботу, выйдя на замену в конце игры с "Фрайбургом" в рамках бундеслиги.