Ярмоленко провел первую тренировку в "Боруссии" (видео)

15:01, 07 сентября 2017
Футбол
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Дебютировать в бундеслиге украинец может уже в субботу.

Первый рабочий день Андрея Ярмоленко в

Полузащитник «Боруссии» Андрей Ярмоленко прибыл в расположение своего нового клуба. 

27-летний футболист сегодня днем уже провел первую тренировку за немецкую команду. Об этом сообщает RuhrNachrichten.de

У «Боруссии» запланировано еще одно тренировочное занятие, а уже послезавтра команда сыграет выездной матч бундеслиги с «Фрайбургом».

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