Ярмоленко провел первую тренировку в "Боруссии" (видео)
15:01, 07 сентября 2017Футбол
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Дебютировать в бундеслиге украинец может уже в субботу.
Первый рабочий день Андрея Ярмоленко в "Боруссии" / Groeger
Полузащитник «Боруссии» Андрей Ярмоленко прибыл в расположение своего нового клуба.
27-летний футболист сегодня днем уже провел первую тренировку за немецкую команду. Об этом сообщает RuhrNachrichten.de.
У «Боруссии» запланировано еще одно тренировочное занятие, а уже послезавтра команда сыграет выездной матч бундеслиги с «Фрайбургом».
Die ersten Fotos und Autogramme von #BVB-Neuzugang Andrey #Yarmolenko. (Video: @RN_Florian) pic.twitter.com/sxkfaH5Wi2— Ruhr Nachrichten BVB (@RNBVB) 7 вересня 2017 р.
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