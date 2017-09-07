Ярмоленко провел первую тренировку в "Боруссии" (видео)

Полузащитник «Боруссии» Андрей Ярмоленко прибыл в расположение своего нового клуба.

27-летний футболист сегодня днем уже провел первую тренировку за немецкую команду. Об этом сообщает RuhrNachrichten.de.

У «Боруссии» запланировано еще одно тренировочное занятие, а уже послезавтра команда сыграет выездной матч бундеслиги с «Фрайбургом».