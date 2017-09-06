Луческу: Судья ошибся непреднамеренно, не то, что в Харькове

На пресс-конференции после победного для сборной Турции матча с Хорватией наставник турецкой сборной Мирча Луческу вновь затронул тему судейства в харьковском матче с Украиной, сообщает Sporx.

На это его спровоцировал тренер хорватов Анте Чачич, вскользь упомянувший, что судья встречи Турция - Хорватия Виктор Кашшаи в одном из эпизодов мог бы назначить пенальти в ворота турок.

«Виктор Кашшаи – один из лучших арбитров в современном футболе, я бы хотел, чтобы он судил наш матч против Украины. Я всегда говорю то, что думаю о судействе того или иного матча. Рефери правильно трактовал все эпизоды в игре с Хорватией.

Да, он мог назначить пенальти в наши ворота, но его ошибка была непреднамеренной, не то, что в Харькове», – сказал Луческу.

Напомним, после игры в Харькове Луческу пожаловался на работу судей, отметив, что те неправильно засчитали два гола сборной Украины.

Венгерский судья Виктор Кашшаи хорошо известен украинским болельщикам после Евро-2012, когда не засчитал гол "сине-желтых" в ворота сборной Англии.