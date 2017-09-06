Ярмоленко: Нам пока не хватает стабильности

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко подвел итоги вчерашнего матча отборочного цикла ЧМ-2018 с Исландией.

«Нам пока не хватает стабильности по ходу отборочного цикла. Но для нас ничего не потеряно — впереди есть еще два матча — в них нужно набирать шесть очков и выходить из группы.

Сегодня же ключевым моментом стал первый пропущенный гол. Он нас подкосил. Там было сложно собраться после этого. А соперника изменение счета, наоборот, вдохновило, да и трибуны исландцев гнали вперед.

В целом, не сказал бы, что мы сегодня плохо играли. Статистика тоже это подтверждает: полностью превзошли соперника в плане владения мячом, а исландцы из трех голов в створ выжали два гола. Так что в какой-то мере нашему сопернику сегодня повезло.

Теперь в нашей группе снова всё запутано. Сейчас все очень расстроены — и поражением, и тем, что упустили сегодня возможность практически обеспечить себе выход на чемпионат мира. Но, повторюсь, ничего пока не потеряно, так что голову мы не опускаем — продолжим работать», — сказал Ярмоленко, которого цитирует сайт dynamo.kiev.ua.

Как сообщал УНИАН, вчера сборная Украины уступила в гостях Исландии и скатилась на четвертое место в отборочной группе. Впереди осталось два матча - против сборных Косово (в гостях) и Хорватии (дома).