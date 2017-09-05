Команда Луческу обыграла Хорватию и до предела закрутила интригу в отборе ЧМ-2018 (результаты всех матчей)

23:47, 05 сентября 2017
Футбол
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Испанцы поиздевались над сборной Лихтенштейна - 8:0.

Турки одержали первую победу при Луческу / Reuters

В Европе завершились все матчи очередного игрового дня отборочного турнира ЧМ-2018, сообщает uefa.com.

Украинских болельщиков интересовала дуэль в поединке Турция - Хорватия. Подопечные Луческу реабилитировались за матч в Харькове и добились успеха в поединке с лидерами группы. Решающий гол на 75-й минуте забил Дженк Тосун.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины в Рейкьявике проиграла команде Исландии - 0:2.

Чемпионат мира-2018

Квалификация

5 сентября

Ирландия - Сербия - 0:1

Австрия - Грузия - 1:1

Италия - Израиль - 1:0

Исландия - УКРАИНА - 2:0 

Молдова - Уэльс - 0:2 

Македония - Албания - 1:1

Турция - Хорватия - 1:0

Косово - Финляндия - 0:1

Лихтенштейн - Испания - 0:8 

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Теги: #ЧМ-2018 квалификация