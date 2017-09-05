Команда Луческу обыграла Хорватию и до предела закрутила интригу в отборе ЧМ-2018 (результаты всех матчей)
23:47, 05 сентября 2017Футбол
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Испанцы поиздевались над сборной Лихтенштейна - 8:0.
Турки одержали первую победу при Луческу / Reuters
В Европе завершились все матчи очередного игрового дня отборочного турнира ЧМ-2018, сообщает uefa.com.
Украинских болельщиков интересовала дуэль в поединке Турция - Хорватия. Подопечные Луческу реабилитировались за матч в Харькове и добились успеха в поединке с лидерами группы. Решающий гол на 75-й минуте забил Дженк Тосун.
Как сообщал УНИАН, сборная Украины в Рейкьявике проиграла команде Исландии - 0:2.
Чемпионат мира-2018
Квалификация
5 сентября
Ирландия - Сербия - 0:1
Австрия - Грузия - 1:1
Италия - Израиль - 1:0
Исландия - УКРАИНА - 2:0
Молдова - Уэльс - 0:2
Македония - Албания - 1:1
Турция - Хорватия - 1:0
Косово - Финляндия - 0:1
Лихтенштейн - Испания - 0:8
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