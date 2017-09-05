Хацкевич: нового капитана "Динамо" выберет команда - FootballHub (видео)

13:36, 05 сентября 2017
Футбол
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Главный тренер команды ответил на вопрос о процедуре выбора.

Хацкевич верит в то, что его дебютный выездной матч в ЛЧ сложится так же, как и игра в Киеве / fcdynamo.kiev.ua

Главный тренер киевского "Динамо" беларуский специалист Александр Хацкевич рассказал о процедуре выбора капитана киевского "Динамо" в сюжете FootballHub.

Как сообщал УНИАН, предыдущий капитан киевлян Андрей Ярмоленко неделю назад подписал контракт с дортмундской "Боруссией" и может дебютировать в новой команде уже в ближайшие выходные. 

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Теги: #новый капитан Динамо