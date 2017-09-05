Хацкевич: нового капитана "Динамо" выберет команда - FootballHub (видео)

Главный тренер киевского "Динамо" беларуский специалист Александр Хацкевич рассказал о процедуре выбора капитана киевского "Динамо" в сюжете FootballHub.

Как сообщал УНИАН, предыдущий капитан киевлян Андрей Ярмоленко неделю назад подписал контракт с дортмундской "Боруссией" и может дебютировать в новой команде уже в ближайшие выходные.