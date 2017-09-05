Сборная Исландии является фаворитом матча с Украиной с минимальным преимуществом на ставках букмекеров

Сборная Исландии по футболу является фаворитом с минимальным преимуществом на ставках букмекерских контор в предверии матча с командой Украины, сообщает специализированный портал Betexplorer.

Портал собрал данные 26 ведущих контор мира, согласно которым средняя ставка на победу сборной Исландии составляет 2,63 к 1, на победу Украины - 2,80 к 1, на ничью - 3,13 к 1.

Читайте такжеСборная Исландии подходит к матчу с Украиной в оптимальном составеНаибольшую уверенность в успехе хозяев поля испытывают аналитики Betway - лишь 2,50 к 1 (2,88 - на победу Украины).

А абсолютно на равных шансы обеих команд рассценивает William Hill - по 2,70 к 1. Коэффициент 2,70 также является наиболее низким на победу Украины.

Как сообщал УНИАН, матч Исландия - Украина состоится сегодня в Рейкьявике. Начало игры - в 21.45.