Гармаш и Ракицкий усилили сборную Украины перед матчем с Исландией

Полузащитник сборной Украины Денис Гармаш и защитник Яролав Ракицкий должны помочь национальной команде в выездном поединке в Исландии 5 сентября.

Как сообщает сайт zbirna.com, Денис Гармаш выздоровел и приступил к тренировкам в общей группе. Напомним, до этого главный тренер сборной Андрей Шевченко не включил Гармаша в заявку на игру с Турцией, пояснив, что у динамовца поднялась температура.

Кроме того, Ракицкий пропускал поединок в Харькове из-за дисквалификации. Оба игрока - и Гармаш, и Ракицкий - вылетели сегодня днем из Харькова в Рейкьявик. Всего на борту 26 футболистов - все, которых Шевченко вызывал на тренировочный сбор.

Перед вылетов Андрей Шевченко отметил:

"Мы опасаемся стандартных положений в исполнении сборной Исландии — угловых, штрафных, аутов. Но при этом будем играть в свой футбол. Я считаю, что наши исполнители более мастеровитые, и сейчас они находятся в хорошей форме».

Напомним, после субботней победы над Турцией сборная Украины возглавила группу I отбора ЧМ-2018.