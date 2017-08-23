Нет гарантии, что Роналду останется в "Реале" - источник

Будущее Криштиану Роналду вновь находится под вопросом. Как стало известно из источников из ближайшего окружения Роналду, футболист тяжело воспринял свою 5-матчевую дисквалификацию.

Читайте такжеФИФА обнародовала список претендентов на звание лучшего игрока и тренера годаИспанская газета El Pais приводит слова одного из представителей португальского игрока. "В данный момент Роналду сконцентрирован лишь на работе. Он тренируется с командой так же, как и всегда, однако мы не можем гарантировать, что Криштиану останется в "Реале". Посмотрим, как будут развиваться события до 31 августа", - отметил источник.

Напомним, что Роналду был дисквалифицирован за толчок арбитра в первом матче за Суперкубок Испании с "Барселоной", который состоялся 13 августа.

Федерация футбола Испании и Административный трибунал по спорту отклонили апелляцию "Реала". На данный момент Роналду уже пропустил два матча из пяти положенных.