Проект #FootballHub опубликовал видео из квартиры одного из бразильских легионеров "Шахтера" Дентиньо.

Жена Дентиньо провела экскурсию по роскошной квартире, в которой живет футболист. Как оказалось, бразильский игрок "Шахтера" купается в золоте и роскоши, что вызывает ассоциации с домом бывшего генерального прокурора Украины Виктора Пшонки.

Дентиньо выступает за "Шахтер" с 2011 года и является далеко не самым высокооплачиваемым игроком клуба Рината Ахметова.

Напомним, что со времени российской агрессии в Украине донецкий "Шахтер" базируется в Киеве, где живет подавляющее большинство футболистов и персонала команды.