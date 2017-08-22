Пшонка-стайл: теперь известно, в каких царских условиях живут в Киеве футболисты "Шахтера" (видео)
15:29, 22 августа 2017Футбол
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Экскурсия по дому игрока "Шахтера" в Киеве поражает.
Дентиньо вместе с женой: в Киеве словно в раю / football.ua
Проект #FootballHub опубликовал видео из квартиры одного из бразильских легионеров "Шахтера" Дентиньо.
Жена Дентиньо провела экскурсию по роскошной квартире, в которой живет футболист. Как оказалось, бразильский игрок "Шахтера" купается в золоте и роскоши, что вызывает ассоциации с домом бывшего генерального прокурора Украины Виктора Пшонки.
Пшонка-стайл: жена футболиста "Шахтера" показала роскошную квартиру в Киеве
Дентиньо выступает за "Шахтер" с 2011 года и является далеко не самым высокооплачиваемым игроком клуба Рината Ахметова.
Напомним, что со времени российской агрессии в Украине донецкий "Шахтер" базируется в Киеве, где живет подавляющее большинство футболистов и персонала команды.
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