Пшонка-стайл: теперь известно, в каких царских условиях живут в Киеве футболисты "Шахтера" (видео)

15:29, 22 августа 2017
Футбол
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Экскурсия по дому игрока "Шахтера" в Киеве поражает.

Дентиньо вместе с женой: в Киеве словно в раю / football.ua

Проект #FootballHub опубликовал видео из квартиры одного из бразильских легионеров "Шахтера" Дентиньо.

Жена Дентиньо провела экскурсию по роскошной квартире, в которой живет футболист. Как оказалось, бразильский игрок "Шахтера" купается в золоте и роскоши, что вызывает ассоциации с домом бывшего генерального прокурора Украины Виктора Пшонки.

Дентиньо выступает за "Шахтер" с 2011 года и является далеко не самым высокооплачиваемым игроком клуба Рината Ахметова.

Напомним, что со времени российской агрессии в Украине донецкий "Шахтер" базируется в Киеве, где живет подавляющее большинство футболистов и персонала команды.

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Теги: #как живут футболисты Шахтера#роскошные дома в Киеве