В "Черноморце" подтвердили смену главного тренера

В одесском "Черноморце" подтвердили отставку главного тренера клуба Александра Бабича.

Президент одесского клуба Леонид Климов удовлетворил просьбу Бабича о сложении с себя полномочий, сообщает официальный сайт "Черноморца".

По соглашению сторон контракт между Александром Бабичем и клубом расторгнут. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Александр Грановский.

Александр Бабич руководил командой на протяжении почти трех лет. После 6 туров этого сезона «Черноморец» набрал только 1 очко и занимает последнюю строчку в таблице УПЛ.

Как сообщал УНИАН, об уходе Бабича с поста тренера стало известно вчера вечером. Накануне отставку украинского тренера потребовали болельщики «Черноморца».

По данным СМИ, в качестве наиболее вероятного кандидата на пост главного тренера рассматривается Леонид Буряк.