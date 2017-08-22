В "Черноморце" подтвердили смену главного тренера
Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Александр Грановский.
В одесском "Черноморце" подтвердили отставку главного тренера клуба Александра Бабича.
Президент одесского клуба Леонид Климов удовлетворил просьбу Бабича о сложении с себя полномочий, сообщает официальный сайт "Черноморца".
По соглашению сторон контракт между Александром Бабичем и клубом расторгнут. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Александр Грановский.
Александр Бабич руководил командой на протяжении почти трех лет. После 6 туров этого сезона «Черноморец» набрал только 1 очко и занимает последнюю строчку в таблице УПЛ.
Как сообщал УНИАН, об уходе Бабича с поста тренера стало известно вчера вечером. Накануне отставку украинского тренера потребовали болельщики «Черноморца».
По данным СМИ, в качестве наиболее вероятного кандидата на пост главного тренера рассматривается Леонид Буряк.