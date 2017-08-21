Коллина разорвал контракт с ФФУ по обоюдному согласию

Куратор судейского корпуса Украины Пьерлуиджи Коллина все же окончательно покинул нашу страну. Итальянец разорвал контракт с Федерацией футбола Украины по обоюдному согласию, сообщает Футбол 24.

Напомним, что ранее была информация о том, что Коллина покидает Украину и передает свои полномочия Лучано Луччи. А позже сообщали о том, что Коллина ведет переговоры с ФФУ о продлении соглашения и еще может остаться в нашей стране.

Официально Федерация футбола Украины так и не объявила об уходе Пьерлуиджи Коллины с должности куратора судейского корпуса украинского футбола.