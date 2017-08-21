Вице-президент "Мариуполя": Мы предоставили письма от Нацполиции и СБУ Донецкой области

Вице-президент футбольного клуба «Мариуполь» Андрей Санин заявил, что клуб предоставил письменные гарантии безопасности проведения матчей в городе на заседании комитета по стадионам ФФУ.

«Наш клуб создан для того, чтобы радовать жителей Мариуполя большим футболом. Если речь идет о каких-нибудь письменных гарантиях, то во время последней встречи, когда проходил комитет по безопасности и стадионам ФФУ, мы предоставили письма от Национальной полиции и СБУ Донецкой области. И также еще пришли документы от Павла Жебривского, главы Донецкой ОГА», – сказал Санин в интервью программе "Профутбол".

Читайте такжеХуг отметил, что ОБСЕ не должен обеспечивать безопасность матча "Динамо" в МариуполеОтметим, что представителей «Динамо» на этом заседании комитета по безопасности и стадионам ФФУ не было.

Ранее ФФУ показывала письменные гарантии от Нацполиции Донецкой области, но оказалось, что были выставлены документы двухмесячной давности.

Матч «Мариуполь» – «Динамо» должен состояться в воскресенье, 27 августа. Начало – в 17.00.

Руководство ФК "Динамо" накануне вновь заявило, что команда поедет в Мариуполь только при наличии письменных гарантий от уполномоченных правоохранительных структур.