"Карпаты" и "Александрия" сыграли вничью в матче Премьер-лиги

Во Львове состоялся еще один поединок 6-го тура УПЛ, в котором "Карпаты" принимали "Александрию". Матч завершился ничьей 0:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Команды, являющиеся на данный момент соседями по турнирной таблице, показали, что находятся примерно в равных кондициях. Первый тайм прошел в борьбе в центре поля, и до острых ситуаций практически дело не доходило. Мало что изменилось и после перерыва.

Лишь на 84-й минуте провал в обороне «Александрии» привел к самому опасному моменту в матче. Ди Франко вывел Гуцуляка один на один, но Алексей пробил бесхитростно.

В итоге «Карпаты» впервые в сезоне оставили свои ворота сухими, безвыигрышная же серия «Александрии» в УПЛ достигла 12 матчей.