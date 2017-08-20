Вакханалия беззакония: "Динамо" снова заявляет , что поедет в Мариуполь только при наличии письменных гарантий от уполномоченных структур

ФК "Динамо" на своем официальном сайте опубликовал комментарий вице-президента клуба Андрея Мадзяновского, который высказался по поводу недавнего решения Комитета ФФУ по вопросам стадионов относительно проведения матча "Мариуполь" - "Динамо" в Мариуполе.

Мадзяновский подчеркнул, что ФФУ в течение четырех месяцев не могла или не хотела определиться с официальной позицией относительно проведения матчей УПЛ в прифронтовой зоне, тем самым фактически отстранившись от принятия ответственного решения. Вместо этого, по мнению одного из руководителей столичного клуба, руководство федерации развернуло в СМИ "истерическую антидинамовскую кампанию".

Читайте такжеЧлен исполкома ФФУ: Мариуполь - прифронтовой город, для "Динамо" нужны документальные гарантии безопасности "Позиция клуба осталась неизменной, поскольку она базируется на правовых началах. Руководство «Динамо» было, есть и будет последовательным в соблюдении регламентных норм УЕФА и ФИФА, которые четко регулируют действия национальных ассоциаций в подобных случаях", - отметил Мадзяновский.

Тем временем комитет федерации футбола, по его мнению, перекладывает ответственность за решение всех вопросов относительно предоставления гарантий безопасности команде гостей и ее болельщиков на ФК "Мариуполь". Причем не только в чаше стадиона и на подступах к нему. "Очевидно, речь идет и о более 500 километров путешествия на автобусе из аэропорта Запорожья туда и обратно", - добавляет Мадзяновский.

Читайте такжеГлаварь "ДНР" пообещал не обстреливать Мариуполь в день игры с "Динамо" "Мы сочувствуем ФК «Мариуполь», который оказался один на один с проблемами, которые должны решаться в коридорах главного футбольного штаба страны. Ведь именно его чиновники уполномочены и обязаны согласно ст. 7 Регламента безопасности ФИФА оперативно реагировать на кризисные ситуации, руководствуясь рекомендациями правоохранительных органов. К сожалению, в течение четырех месяцев мы наблюдали совсем другую реакцию руководства ФФУ и УПЛ на обоснованные требования «Динамо». Их поведение без преувеличения можно назвать вакханалией беззакония.

Но наш клуб и его болельщики – не из тех, кто поступается принципами и пасует перед воинственной дерзостью. Мы найдем правовые механизмы для восстановления справедливости. Мы обязательно поставим на место каждого функционера, который потерялся в системе координат и превысил свои права", - говорится в заявлении представителя "Динамо".

Столичный клуб, по словам Андрея Мадзяновского, не приемлет откровенных спекуляций и троллинга в свой адрес. "Президент клуба неоднократно, четко и однозначно заявлял – команда и болельщики поедут в Мариуполь только при наличии письменных гарантий от уполномоченных правоохранительных структур", - добавил один из руководителей "Динамо".