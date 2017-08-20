Защитник "Динамо" Вида уже стал игроком "Бешикташа" - турецкие СМИ

Защитник киевского "Динамо" Домагой Вида завершил свой переход в турецкий "Бешикташ". Об этом сообщило местное издание Fotospor. По данным СМИ, стороны согласовали все детали и решили осуществить трансфер уже сейчас. Вида подписал с "Бешикташем" 5-летний контракт.

Ранее сообщалось, что "Бешикташ" заплатит "Динамо" 2 млн евро. Сам Вида уже сообщил о том, что условия контракта с "Бешикташем" его полностью устраивают. Кроме того, еще несколько дней назад он попрощался с поклонниками "Динамо" в одной из социальных сетей.

Ожидается, что в ближайшее время Домагой Вида пройдет медосмотр, и об этом переходе будет сообщено официально.

Ранее сообщалось, что "Бешикташ" хочет оформить бесплатный трансфер хорвата в январе. Инициатором форсирования трансфера в августе стал главный тренер команды Шенол Гюнеш, который считает, что Вида поможет его команде удачно выступить в Лиге чемпионов.