Игроки "Александрии": У БАТЭ есть проблемы в обороне

Игроки «Александрии» поделились ожиданиями от матча с «БАТЭ» в плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА в интервью «Футбол NEWS».

Андрей Запорожан: "У нас боевое настроение. Едем играть и, конечно, за хорошим результатом. Хочется добыть его как для нас, так и для болельщиков. Будем надеяться только на положительный результат".

Читайте такжеНа матче Лиги Европы БАТЭ - "Александрия" ожидается аншлагВасилий Грицук: "Команда сильная, конечно, но со всеми соперниками можно играть. Я думаю, что «БАТЭ» - не исключение. Что из себя представляет «БАТЭ»? Немного похож на наших лидеров, но у них есть свои проблемы. Заигрываются, и есть проблемы в обороне. Устроит ли нас ничья? Думаю, да. 1:1 нас устроит.

Артем Чорний: "Не скажу, что «БАТЭ» играет в европейский футбол. Но парни все техничные, опытные. Команда играет в короткий пас. Если навязать борьбу, я думаю, все будет нормально. Вообще после любого результата на выезде все равно будет еще домашняя игра. Но, конечно, хочется победить".

Как сообщал УНИАН, матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы БАТЭ - "Александрия" состоится в четверг, 17 августа. Начало игры в 20.00.