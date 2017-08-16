Знаменитый ямайский спринтер Усейн Болт сыграет в матче легенд МЮ и "Барселоны"

Знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт, завершивший накануне профессиональную карьеру, примет участие в товарищеском матче между Манчестер Юнайтед и Барселоной, сообщает Isport.

Ямайский спринтер выйдет на поле вместе с такими звездами футбола, как Пол Скоулз, Гари Невилл, Эдвин ван дер Сар и некоторыми другими известными "дьяволами".

Cреди легенд "Барселоны" можно выделить Гаиску Мендьету, Эрика Абидаля, Мигеля Анхеля Надаля, Георге Попеску или Хулио Салинаса.

Встреча запланирована на 2 сентября.

Болт явлется многократным чемпионом мира и Олимпийских игр в беге на 100 и 200 метров, а аткже в эстафетах 4х100 и 4х200 метров в составе сборной Ямайки.

На чемпионате мира-2017 в Лондоне, который стал последним в его карьере спортсмена, Болт занял 3-е место в финале 100-метровки, где проиграл двум американцам. А в эстафете 4Х100 метров Болт не смог финишировать из-за травмы.