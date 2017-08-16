Матч "Мариуполь" - "Динамо" может пройти в Киеве
12:24, 16 августа 2017Футбол
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ФФУ может принять решение по данной игре в ближайшие дни.
"Мариуполь" и "Динамо" могут сыграть первый матч в Киеве по воле ФФУ / UA-Football
Федерация футбола Украины в ближайшие дни может принять решение о переносе матча «Мариуполь» – «Динамо» в Киев, сообщает Трибуна со ссылкой на свои источники.
Тогда поединок этих команд во втором круге, который запланирован на 2 декабря, пройдет в Мариуполе.
Как сообщал УНИАН, ранее МВД в письме «Динамо» подчеркивало, что проведение этого матча 27 августа в Мариуполе – особенно опасно, поскольку на праздничный период ко Дню независимости обостряется ситуация на фронте.
Впрочем, затем министр Арсен Аваков заявил, что играть в Мариуполе можно, а МВД примет все необходимые меры безопасности.
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