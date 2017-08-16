Матч "Мариуполь" - "Динамо" может пройти в Киеве

Федерация футбола Украины в ближайшие дни может принять решение о переносе матча «Мариуполь» – «Динамо» в Киев, сообщает Трибуна со ссылкой на свои источники.

Тогда поединок этих команд во втором круге, который запланирован на 2 декабря, пройдет в Мариуполе.

Как сообщал УНИАН, ранее МВД в письме «Динамо» подчеркивало, что проведение этого матча 27 августа в Мариуполе – особенно опасно, поскольку на праздничный период ко Дню независимости обостряется ситуация на фронте.

Впрочем, затем министр Арсен Аваков заявил, что играть в Мариуполе можно, а МВД примет все необходимые меры безопасности.