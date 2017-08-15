Болельщики "Барселоны" требуют отставки президента клуба из-за провальной трансферной кампании

Болельщики "Барселоны", недовольные действиями руководства клуба в это трансферное окно, запустили в Twitter хэштег для отставки президента клуба Хосепа Марии Бартомеу - #BartomeuDimiteYa ("Бартомеу уходи уже"). Об этом сообщает AS.

Причиной недовольства фанатов стала политика клуба. Недавно "Барселона" за рекордные деньги отпустила бразильского форварда Неймара. После этого каталонцы безрезультатно пытались подписать Коутиньо, Дембеле или Дибалу, но не захотели выплачивать запрашиваемые за них суммы.

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В прошлом сезоне «Барселона» уступила борьбу за чемпионство мадридскому «Реалу», а в Лиге чемпионов завершила свой путь на стадии четвертьфиналов, в итоге завоевав лишь Кубок и Суперкубок Испании.

Также в минувшее воскресенье "Барселона" проиграла "Реалу" первый матч за Суперкубок Испании на своей арене со счетом 1:3.