"Мариуполь" разгромил "Карпаты" и поднялся на четвертое место в УПЛ

В Мариуполе состоялся поединок 5-го тура украинской Премьер-лиги, в котором местный клуб "Мариуполь" обыграл львовские "Карпаты" с разгромным счетом 3:0.

Хозяева открыли счет уже на 10-й минуте. Подачу с правого фланга замкнул Вячеслав Чурко и вывел «Мариуполь» вперед. А на 18-й минуте счет стал 2:0. На этот раз игрок львовского клуба Лебеденко стал автором автогола, срезав подачу опять таки с правого фланга атаки "Мариуполя" в ворота.

Во втором тайме моменты забить мяч были у обеих команд, но в воротах хозяев блестяще действовал Рустам Худжамов.

Руслан Фомин упустил шанс сделать счет разгромным, но уже в компенсированное время его ошибку исправил Сергей Болбат, который реализовал выход один на один. 3:0.

Победа позволила "Мариуполю" подняться с 7-го на 4-е место.