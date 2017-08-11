Два тренера и пять игроков динамовской академии перешли в академию "Шахтера"

По окончании сезона 2016/17 два тренера динамовской академии перешли в стан самого принципиального соперника - "Шахтера", сообщает Динамомания.

Речь об Александре Сытнике и Владимире Самборском, тренировавших "Динамо" U-15 и сделавших его чемпионом Украины. Вместе с тренерами в "Шахтер" ушли пятеро игроков этой команды.

Напомним, и Сытник, и Самборский являются воспитанниками "Динамо" и занимались в знаменитой академической группе Павла Яковенко вместе с такими футболистами как Артем Милевский, Александр Алиев, Дмитрий Воробей, Сергей Пучков, Григорий Ярмаш и другие, однако за первую команду клуба не сыграли ни одной игры. Сытник сыграл 12 матчей (2 забитых мяча) за дубль "Динамо", 50 матчей (7 забитых мячей) за "Динамо-2" и 40 (2) - за "Динамо-3", у Самборского такая статистика: "Динамо-2" - 23, "Динамо-3" - 13 (3).

Оба очень рано завершили выступления на профессиональном уровне из-за травм: в 26 лет. После этого были приглашены в ДЮФШ "Динамо" в качестве детских тренеров и добились определенных успехов. Теперь специалисты будут тренировать молодежь "Шахтера".