Первым открытым геем в английском футболе стал арбитр

Английский арбитр Райан Аткин признался в нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает Sky Sports.

Арбитр обслуживает матчи пятого по силе дивизиона чемпионата страны.

«Так случилось, что я гей. Понятно, что это шаг в неизвестность. В британском футболе в настоящий момент нет игроков — открытых гомосексуалистов и до сих пор не было арбитров — открытых геев. Надеюсь, мои действия помогут другим обрести уверенность в подобной ситуации», — заявил Аткин.

Арбитр считает, что в ближайшее время общество кардинально изменится и подобные призания уже не будут нужны. А сейчас следует создать среду, "в которой любой человек сможет чувствовать себя комфортно".

Ранее ряд футболистов уже признавались в нетрадиционной ориентации. Наиболее известным из них является экс-игрок сборной Германии полузащитник Томас Хитцльшпергер, выступавший за итальянский «Лацио», немецкий «Штуттгарт», английские «Астон Вилла» и «Эвертон». Хитцльшпергер в составе немецкой национальной команды стал бронзовым призером чемпионата мира-2006 и вице-чемпионом Европы-2008.