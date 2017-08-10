Знаменитый бразилец Неймар не советует соотечественнику переходить в российский клуб

Бразильский футболист Неймар, являющийся ныне игроком клуба "Пари Сен-Жермен", посоветовал своему соотечественнику Луану, выступающему за "Гремио", не переезжать в Россию, где к игроку есть предметный интерес со стороны московского "Спартака", сообщает Newsru.com со ссылкой на Radio Gaucha.

Неймар и Луан играли вместе в олимпийской сборной Бразилии, выигравшей золото на домашних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Луан дал согласие на переход в "Спартак", а москвичи согласовали с "Гремио" трансфер футболиста за 25 миллионов евро. Ожидалось, что форвард в пятницу вылетит в Москву для подписания личного контракта.

Читайте такжеНеймар за рекордные деньги - 222 миллиона евро - стал игроком "ПСЖ" до 2022 года В среду Луан провел за "Гремио" полный матч против аргентинского клуба "Годой-Крус" в Кубке Либертадорес. По данным источника, на нем присутствовали представители английского "Ливерпуля" и просматривали 24-летнего форварда, к которому также проявляют интерес.

Сам Луан после игры дал понять, что пока еще не принял решения о переходе в "Спартак".

"Я все еще в раздумьях. Мои мысли пока в "Гремио". Видел, что люди в социальных сетях просят меня остаться. Я в курсе предложения "Спартака", но мне лишь предстоит принять решение. В четверг я буду более спокоен и смогу ответить", - заявил он.

Луан является воспитанником "Гремио", в 2014 году он дебютировал за основную команду. В общей сложности нападающий провел в составе клуба 117 игр и забил 32 мяча, включая 11 голов в 22 матчах сезона-2017.