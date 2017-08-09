Покупка 20-летнего Дембеле может обойтись "Барселоне" в 150 миллионов евро

Стали известны детали возможного перехода полузащитника дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле в "Барселону".

Немецкий клуб не хочет продавать своего игрока меньше, чем за 150 миллионов евро. Именно такую сумму "Боруссия" запросила за 20-летнего француза. По информации The Guardian, такая большая цена объясняется тем, что дортмундцам невозможно будет найти Дембеле равноценную замену до закрытия трансферного окна.

Прошлым летом «Боруссия» купила Дембеле у французского «Ренна» за 15 миллионов евро. В трансферный контракт был также включен пункт о том, что «Ренн» получит 25% от суммы дальнейшей перепродажи Дембеле.

Отметим, что на прошлой неделе состоялся самый дорогой трансфер в истории футбола. Форвард "Барселоны" Неймар ушел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро. В настоящее время каталонцы ищут замену бразильцу.