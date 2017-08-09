Шевченко: С большим уважением отношусь к Луческу, пожелаю ему удачи

Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко прокомментировал приход на пост главного тренера сборной Турции Мирчи Луческу.

Напомним, сборные Украины и Турции являются соперниками в отборе ЧМ-2018 и сыграют между собой в следующем туре, 2 сентября в Харькове.

"Я с большим уважением отношусь к этому специалисту, который оставил заметный след в истории "Шахтера". Много Луческу сделал и для всего украинского футбола, подготовил немало игроков для национальной команды нашей страны. При встрече пожелаю ему удачи. Но только не в поединке против сборной Украины…", - отметил Шевченко в интервью Команде1.

Кроме того, Шевченко отметил, что у него остались положительные впечатления от начала сезона в Украине.

"Футболисты хорошо подготовились, их физическое состояние не может не радовать. Новые имена в сборной Украины? Посмотрим, они могут появиться.

Сложности всегда были, есть и будут. Но время у нас еще есть. Я снова хочу огласить расширенный список футболистов, в него войдет много легионеров. Думаю, в начале следующей недели мы назовем их имена. Многие из них пока играют только на сборах, некоторые чемпионаты еще не стартовали. Так что озвучим список и будем дальше за ними следить".