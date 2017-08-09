Шевченко: С большим уважением отношусь к Луческу, пожелаю ему удачи
По мнению Андрея Шевченко, румынский тренер много сделал для всего украинского футбола.
Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко прокомментировал приход на пост главного тренера сборной Турции Мирчи Луческу.
Напомним, сборные Украины и Турции являются соперниками в отборе ЧМ-2018 и сыграют между собой в следующем туре, 2 сентября в Харькове.
"Я с большим уважением отношусь к этому специалисту, который оставил заметный след в истории "Шахтера". Много Луческу сделал и для всего украинского футбола, подготовил немало игроков для национальной команды нашей страны. При встрече пожелаю ему удачи. Но только не в поединке против сборной Украины…", - отметил Шевченко в интервью Команде1.
Кроме того, Шевченко отметил, что у него остались положительные впечатления от начала сезона в Украине.
"Футболисты хорошо подготовились, их физическое состояние не может не радовать. Новые имена в сборной Украины? Посмотрим, они могут появиться.
Сложности всегда были, есть и будут. Но время у нас еще есть. Я снова хочу огласить расширенный список футболистов, в него войдет много легионеров. Думаю, в начале следующей недели мы назовем их имена. Многие из них пока играют только на сборах, некоторые чемпионаты еще не стартовали. Так что озвучим список и будем дальше за ними следить".