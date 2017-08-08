Луческу уговорил вернуться в сборную Турции ее лидера Арду Турана

Новый главный тренер сборной Турции Мирча Луческу побывал в Барселоне. Основная цель визита - разговор с игроком каталонского клуба и бывшим капитаном турецкой сборной Ардой Тураном.

В июне этого года Арда Туран со скандалом покинул национальную команду своей страны, заявив, что никогда больше не сыграет в ее составе.

Причиной послужил инцидент с журналистом - "акула пера" позволил себе неаккуратно высказаться в адрес Турана, раскритиковав его игру. В ответ футболист схватил журналиста за горло, и лишь после этого в ситуацию вмешались его партнеры. За такое поведение руководство решило не допускать капитана сборной к следующим матчам.

Читайте такжеЛуческу объявил, что уйдет на пенсию после ЧМ-2018Как сообщает портал zbirna.com, Мирча Луческу встретился с Тураном за ужином. «Я сказал Турану, что он — топ-футболист и сборная Турции нуждается в нем. Я хочу, чтобы капитан был в команде уже во время сентябрьский матчей», - поделился Луческу подробностями разговора.

По информации Fanatik, Туран согласился с тренером и решил вернуться в сборную. Таким образом, он может сыграть уже в ближайшем поединке турецкой сборной против команды Украины 2 сентября в Харькове.