Фанаты "Динамо" устроили потасовку с полицией перед матчем с "Ворсклой" (видео)

Фанаты ультрас «Динамо» устроили потасовку с полтавской полицией перед началом матча 4-го тура украинской Премьер-лиги против «Ворсклы».

Причиной конфликта стало решение фанатов киевской команды пройти на стадион без билетов, сообщает sport.ua. В итоге группа фанатов «Динамо» прошла на трибуны, с помощью силы прорвавшись сквозь полицию.

Судя по видео, в инциденте участвовала группа ультрас «Родичи».

Напомним, «Динамо» уже наказано матчем без зрителей за поведение своих болельщиков на Суперкубке Украины.