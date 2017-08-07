Фанаты "Динамо" устроили потасовку с полицией перед матчем с "Ворсклой" (видео)
10:46, 07 августа 2017Футбол
527
Группа фанатов столичного клуба прошла на стадион без билетов с помощью силы.
Фанаты "Динамо" устроили потасовку с полицией в Полтаве / sport.ua
Фанаты ультрас «Динамо» устроили потасовку с полтавской полицией перед началом матча 4-го тура украинской Премьер-лиги против «Ворсклы».
Причиной конфликта стало решение фанатов киевской команды пройти на стадион без билетов, сообщает sport.ua. В итоге группа фанатов «Динамо» прошла на трибуны, с помощью силы прорвавшись сквозь полицию.
Судя по видео, в инциденте участвовала группа ультрас «Родичи».
Напомним, «Динамо» уже наказано матчем без зрителей за поведение своих болельщиков на Суперкубке Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter