Фанаты "Динамо" устроили потасовку с полицией перед матчем с "Ворсклой" (видео)

10:46, 07 августа 2017
Футбол
527

Группа фанатов столичного клуба прошла на стадион без билетов с помощью силы.

Фанаты

Фанаты ультрас «Динамо» устроили потасовку с полтавской полицией перед началом матча 4-го тура украинской Премьер-лиги против «Ворсклы».

Причиной конфликта стало решение фанатов киевской команды пройти на стадион без билетов, сообщает sport.ua. В итоге группа фанатов «Динамо» прошла на трибуны, с помощью силы прорвавшись сквозь полицию.

Судя по видео, в инциденте участвовала группа ультрас «Родичи».

Напомним, «Динамо» уже наказано матчем без зрителей за поведение своих болельщиков на Суперкубке Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фанаты Динамо подрались с полицией