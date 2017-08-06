В Голландии судья после видеоповтора отменил гол и назначил пенальти в другие ворота (видео)

Уникальный случай произошел в Голландии в матче за Суперкубок. В субботу чемпион страны «Фейеноорд» и обладатель Кубка «Витесс» разыгрывали трофей Суперкубка. «Фейеноорд» открыл счет в начале первого тайма, а в начале второго думал, что забил во второй раз...

Однако гол отменили. Не из-за того, что он был забит не по правилам – просто арбитр Данни Маккели решил посмотреть видеоповтор эпизода, который за 20 секунд до этого случился у чужих ворот, когда «Витесс» претендовал на пенальти.

Счет 2:0 таким образом превратился в 1:1. Впрочем, «Фейеноорд» все равно выиграл – в серии пенальти.

А во время матча за Суперкубок Германии «Боруссия» Дортмунд – «Бавария» (2:2, по пенальти - 4:5) главный арбитр Феликс Цвайер использовал видеоповтор дважды!

Оба мяча "Баварии" с игры в исполнении Левандовски (18-я минута) и Киммиха (89-я) были засчитаны только после того, как арбитр воспользовался помощью видеоассистентов. В результате "Бавария" спаслась и выиграла трофей в серии пенальти.