Вида уйдет из "Динамо" после вылета команды из Лиги чемпионов - турецкие СМИ
13:09, 04 августа 2017Футбол
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Вида может уйти из "Динамо" в ближайшее время / fcdynamo.kiev.ua
28-летний защитник «Динамо» и сборной Хорватии Домагой Вида принял решение покинуть киевский клуб в ближайшее время, сообщает Sport.ua со ссылкой на турецкий Haberturk.
Причиной стал вылет «Динамо» от «Янг Бойз» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Читайте такжеШвейцарские грабли украинского футболаОсновным претендентом на футболиста является турецкий «Бешикташ». Трансфер может состояться уже на следующей неделе.
Контракт Виды с «Динамо» истекает в декабре текущего года, сумма трансфера составит около €3 миллионов.
Как сообщал УНИАН, "Динамо" проиграло швейцарскому "Янг Бойз" по сумме двух матчей в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
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