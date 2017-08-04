Вида уйдет из "Динамо" после вылета команды из Лиги чемпионов - турецкие СМИ

28-летний защитник «Динамо» и сборной Хорватии Домагой Вида принял решение покинуть киевский клуб в ближайшее время, сообщает Sport.ua со ссылкой на турецкий Haberturk.

Причиной стал вылет «Динамо» от «Янг Бойз» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Читайте такжеШвейцарские грабли украинского футболаОсновным претендентом на футболиста является турецкий «Бешикташ». Трансфер может состояться уже на следующей неделе.

Контракт Виды с «Динамо» истекает в декабре текущего года, сумма трансфера составит около €3 миллионов.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" проиграло швейцарскому "Янг Бойз" по сумме двух матчей в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.