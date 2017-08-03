Матч "Александрии" и "Олимпика" в Лиге Европы: где смотреть

Сегодня состоятся матчи 3-го раунда Лиги Европы УЕФА, в двух из которых выступят украинские команды, сообщает официальный сайт турнира.

Матч "Александрия" - "Астра" (Джурджуй, Румыния) начнется в 20.00.

ТВ-трансляция - телеканал "Футбол 2".

В первом матче в Румынии "Александрия" и "Астра" сыграли вничью - 0:0. Таким образом, хозяев из Александрии устроит сегодня только победа, а гостей - победа и любая результативная ничья. В случае повторения результата первого матча - 0:0 - будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

Матч ПАОК (Салоники, Греция) - "Олимпик" (Донецк) начнется в 21.00.

ТВ-трансляция - телеканал "Футбол 1".

Матч недельной давности в Киеве завершился со счетом 1:1. Таким образом, хозяев поля устроит нулевая ничья или победа с любым счетом. Украинскую команду, в свою очередь, устроит победа или результативная ничья, начиная со счета 2:2. В случае повторения результата первого матча - 1:1 - будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.